Cheyenne 100 Years Ago

A list of 47 were called to military service: Blaine Pickett Wilson, Fred Brown, Guy Davis, Lloyd Bull, Lake Cox, James A. Short, Jackson Ferguson, Aron E. Prestridge, Horace Hunt, John William Lucas, Chester Jewels Gailand, William Marion Jones, Harry A. McFarland, David C. Dare, Herman Hunt, James A. Guest, Wallace Charles Gray, Mayo Leo Cox, Charles Emmitt Brown, Cornelius Rose McKnight, William J. Casady, Earl Briggs, Eli Ab Hooper, Herbert Nelson Foster, John Henry Bynum, August E. Wittkopp, Jim Duncan, Claude Wilson Rylant, Leo J. Swope, Floyd A. Rice, Daniel Glen Branham, Charles H. Trammell, Robert Leightner, Glen Robert Focht, William Lee Hardeman, Henry Coym, John Edward Gibbs, Walter L. Perkins, Lee Caffey, Joseph H. Calvert, Edgar Bryan Walker, William F. Berwer, George F. Millhouse, Joseph L. Bench, Walter Pleasant Sims, John Frank Turbyfill, George Washington Hiatt, Vernon Thompson, Charles Earnest Haight.

