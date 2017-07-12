Lauren McDaniel attends Grandparent University at OSU

STILLWATER, Okla. (July 6, 2017)) – Lauren McDaniel, and Frank and Lynda Lucas of Cheyenne, Oklahoma were participants in Grandparent University 2017 at Oklahoma State University in June. Lauren is the child of Jessica McDaniel and Jimmy McDaniel.
STILLWATER, Okla. (July 6, 2017)) – Lauren McDaniel, and Frank and Lynda Lucas of Cheyenne, Oklahoma were participants in Grandparent University 2017 at Oklahoma State University in June. Lauren is the child of Jessica McDaniel and Jimmy McDaniel.
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