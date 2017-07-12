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Lauren McDaniel attends Grandparent University at OSU

by | Jul 12, 2017 | Local | 0 comments

FUN TIMES…Lauren McDaniel along with her grandparents Frank and Lynda Lucas attended Grandparent University at Oklahoma State University in June. (Photo provided)

STILLWATER, Okla. (July 6, 2017)) – Lauren McDaniel, and Frank and Lynda Lucas of Cheyenne, Oklahoma were participants in Grandparent University 2017 at Oklahoma State University in June. Lauren is the child of Jessica McDaniel and Jimmy McDaniel.

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